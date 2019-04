BVB-Torhüter hält den Sieg fest : „Wir müssen uns bei Roman Bürki bedanken“

Dortmund Nur mit größter Mühe hat Borussia Dortmund gegen Mainz 05 gewonnen. Bedanken muss sich die Mannschaft bei Torhüter Roman Bürki, der den 2:1-Sieg mit einer Dreifach-Parade festhielt.

Die Szene des Spiels ereignete sich in der 87. Minute: Nach einem Eckball parierte Bürki innerhalb weniger Sekunden dreifach gegen Anthony Ujah und sicherte am Ende den Ball auf der Torlinie. Es wäre der nicht ganz unverdiente Ausgleich für die Mainzer gewesen. In einer wilden Schlussphase hatte die Elf von Trainer Sandro Schwarz den Meisterschafts-Anwärter phasenweise im eigenen Strafraum eingeschnürt. Doch Dortmunds Torhüter wuchs über sich hinaus und hielt die drei ganz wichtigen Punkte fest. Insgesamt kam Bürki gegen Mainz auf neun Paraden - Bestwert in der laufenden Bundesliga-Saison.