Fußball : Der Feinschleifer der FC-Torhüter

Kleve Tobias Schulte-Mattler wird ab der neuen Saison Torwart-Trainer beim Oberligisten 1. FC Kleve. Der 43-Jährige hat den Leistungskursus des DFB absolviert – und ist detailversessen.

Der 1. FC Kleve war auf der Suche nach einem neuen Coach für die Keeper, da Ludger Ferdenhert kürzertreten will. Da kam die Bewerbung von Schulte-Mattler wie gerufen. Der Kontakt kam über seinen Freund Marc Laurenzen, der früher am Klever Bresserberg mit dem heutigen Trainer Umut Akpinar spielte, zustande. Als Torwart legte Schulte-Mattler selbst eine eher anonyme Laufbahn hin. Über die Bezirksliga kam er nicht hinaus, lange Zeit stand er bei der SV 08/29 Friedrichsfeld zwischen den Pfosten. Schon mit 30 Jahren beendete er seine Laufbahn auf dem Platz.

Der gebürtige Dinslakener, der mittlerweile in Goch wohnt, fokussierte sich stattdessen auf die Rolle als Coach. So absolvierte er nicht nur den Lehrgang zur Übungsleiter-C-Lizenz, sondern auch den Leistungskursus für Torwart-Trainer des Deutschen Fußball-Bundes in der Sportschule Malente.

Seine Expertise nutzte der 43-Jährige bislang, um die Torhüter von Alemannia Pfalzdorf auf ein höheres Niveau zu bringen. Sieben Akteure habe er bei dem A-Ligisten bis zuletzt betreut, aktuell steht Tobias Schulte-Mattler Stammkeeper Sebastian Düvert zur Seite. „Wir treffen uns weiterhin auf dem Sportplatz, um Übungen zu machen. So bleiben wir beide im Rhythmus. Es tut gut, auch weiterhin einen Ball am Fuß zu haben und Rasen zu sehen“, sagt Schulte-Mattler, der im Personalmanagement der Bundeswehr beschäftigt ist.

„Ahmet Taner ist ein richtig starker Torhüter. Er kommt ins beste Torwart-Alter. Es wird bei ihm darum gehen, an Kleinigkeiten, an Details zu arbeiten“, sagt Schulte-Mattler. Er habe Taner vor Jahren bereits bei einer Oberliga-Begegnung live beobachtet – und sei schwer vom Können des 28-Jährigen angetan gewesen. „Der Junge macht praktisch keine Fehler“, sagt Schulte-Mattler.

Tobias Schulte-Mattler wünscht sich, dass auch Ludger Ferdenhert weiterhin an Bord bleibt. Immerhin sei Torwart-Training mit zwei Übungsleitern deutlich effektiver. „Ich halte das für besser: Dann kann einer gucken und der andere arbeiten. Außerdem muss ich ja auch auf die Qualität des Schusses achten, wenn ich bei Ahmet Taner aufs Tor schieße. Dann kann ich nicht schauen, was genau er macht“, sagt der Neuzugang im Trainer-Team des 1. FC Kleve. Deshalb wolle er auch Videomaterial nutzen, um mit seinen Schützlingen Bewegungsabläufe zu analysieren und gemeinsam Schwächen zu finden.

So wird er künftig auch noch deutlich häufiger auf dem Platz stehen als bislang. Mindestens dreimal trainiert das Team von Coach Umut Akpinar wöchentlich. Hinzu kommen die Begegnungen am Wochenende, die meist längere Anfahrten am gesamten Niederrhein erfordern. „Ich gehe schon davon aus, vier Tage in der Woche mit dem 1. FC Kleve unterwegs zu sein. Das ist aber auch Zuhause so abgesprochen. Es ist nämlich mein Anspruch, auch bei den Spielen dabei zu sein und die Mannschaft zu begleiten. Ich muss doch wissen, wie der Torhüter das umsetzt, was wir im Training gemacht haben“, sagt Schulte-Mattler.