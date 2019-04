Angeblicher Millionenvertrag : Zorc warnt vor Hype um Supertalent Moukoko

Dortmund Yousouffa Moukoko ist das Toptalent von Borussia Dortmund. Angeblich soll ein Sportartikelhersteller für einen Vertrag mit ihm Millionen zahlen. Dem Verein passt der Rummel nicht.

Michael Zorc hat Meldungen über den angeblichen Millionenvertrag eines amerikanischen Sportartikel-Herstellers mit dem erst 14 Jahre alten Dortmunder Youssoufa Moukoko kommentiert und mehr Rücksichtnahme angemahnt. „Wir sind nicht verantwortlich für die Handlungen der Ausstattungsfirmen“, sagte der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag. Angesichts des jungen Alters des Spielers sei Zurückhaltung angebracht: „Das ein oder andere Medium sorgt dafür, dass er immer wieder in den Schlagzeilen ist. Ich persönlich finde das nicht gut. Wir halten es beim BVB so, dass wir uns zu diesem Thema in der Öffentlichkeit zurückhalten.“