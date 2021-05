DEB-Torhüter hält gegen Kanada 39 Schüsse : Niederberger avanciert trotz Krämpfen zum Held

Riga Das DEB-Team feiert bei der Eishockey-WM in Riga einen historischen Sieg gegen Kanada. Beim 3:1 über den haushohen Favoriten überragt Torhüter Mathias Niederberger. Dabei plagen den 28-Jährigen nach dem zweiten Drittel Krämpfe.

Die Spieler waren mächtig stolz. Mit breitem Grinsen in den Gesichtern und voller Inbrunst sangen die glückseligen deutschen Eishockey-Cracks nach dem historischen WM-Sieg gegen Kanada die Nationalhymne. „Wir können wirklich wahnsinnig stolz auf uns sein“, sagte Kapitän Moritz Müller nach dem 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) von Riga am Pfingstmontag - dem ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft gegen Kanada seit 25 Jahren. Letztmals hatte ein deutsches Team das Mutterland des Eishockeys 1996 in Wien (5:1) besiegt.