Positiver Test : DEB-Team bricht nach Coronafall bei Assistenzcoach Training ab

Ein positiver Corona-Test hat die WM-Vorbereitung der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft durcheinander gebracht. Weil ein Assistenztrainer positiv getestet wurde, musste das Training abgebrochen werden.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist in der WM-Vorbereitung von einem Coronafall bei einem Mitglied des Trainerstabs ausgebremst worden. Nachdem Assistenzcoach Matt McIlvane am Dienstag positiv getestet worden war, brach das Team den Trainingstag vorsorglich ab. Dies teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit.

Die Planung für die kommenden Tage bleibt laut DEB bestehen. Das nächste Eistraining ist erst für Donnerstag angesetzt, am Freitag (17.00 Uhr) und Samstag (15.45 Uhr/beide MagentaSport und Sport1) geht es gegen Belarus in die Generalprobe für die am 21. Mai beginnende WM in Lettland.