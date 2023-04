Mit Eder, Sturm, Kammerer Das ist der vorläufige DEB-Kader für die Eishockey-WM 2023

Bevor am 12. Mai der Startschuss für die Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland fällt, steht für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das internationale Turnier an. In den verschiedenen Phasen können sich die Spieler bei Bundestrainer Harold Kreis für einen Platz im WM-Aufgebot empfehlen.

Wer aktuell dabei ist, könnt ihr in unserer Bilderstrecke sehen. (Stand: 25. April 2023)