NHL-Star rechtzeitig da : Auch Stürmer Rieder im WM-Aufgebot des DEB-Teams

Riga Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bekommt weitere Unterstützung aus der NHL: Mit Tobias Rieder nimmt auch ein Top-Stürmer an der WM in Riga teil.

Bundestrainer Toni Söderholm kann bei der Eishockey-WM in Riga (21. Mai bis 6. Juni) auch auf NHL-Profi Tobias Rieder zurückgreifen. Der Stürmer der Buffalo Sabres gehört zum 27-köpfigen Aufgebot, das der Finne am Samstagmorgen bekannt gab. Rieder wird wie seine Nordamerika-Kollegen Lean Bergmann (San Jose Sharks) und Leon Gawanke (Manitoba Moose) direkt nach Lettland fliegen.

"Die Profis aus Nordamerika werden noch einmal besondere Elemente in unser Spiel bringen, davon werden wir hoffentlich profitieren", sagte Söderholm. Der Landshuter Rieder bringt ebenso NHL-Niveau ins Team wie der zweimalige Stanley-Cup-Gewinner Tom Kühnhackl, der nach einer schweren Schulterverletzung in den letzten Monaten nur in der unterklassigen AHL auf dem Eis stand, sowie Moritz Seider (Rögle BK/Schweden) und Routinier Korbinian Holzer (Awtomobilist Jekaterinburg).