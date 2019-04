Bundesliga 2018/19 : Ist Dortmund reif für den Titel?

Nachdenklich und niedergeschlagen: Borussia Dortmunds Verteidiger Manuel Akanji in München. Foto: REUTERS/KAI PFAFFENBACH

Dortmund Das 0:5-Debakel im Spitzenspiel bei Bayern München offenbart Dortmunder Nachteile im Meisterschaftsrennen. Angst bestimmte Taktik und Auftreten. Schlechte Zeichen vor den entscheidenden Wochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robert Peters

An Deutschlands öffentlichstem Fußball-Stammtisch steckten die Experten besorgt die Köpfe zusammen. Ihre Sorge galt Borussia Dortmund. Und die Frage, die Fachleute wie Stefan Effenberg und Steffen Freund im Doppelpass von Sport 1 umtrieb, stellten sich wahrscheinlich viele im Land. Sie lautet: „Ist Borussia Dortmund nicht reif genug für den Titel?“ Freund, selbst mal BVB-Spieler, scheint das zu glauben. Das 0:5-Debakel im Spitzenspiel bei Bayern München hänge damit zusammen, dass vielen Dortmundern erst jetzt klar wird, was auf dem Spiel steht. „Die jungen Spieler kommen in dieses Stadion, und dann merken sie, was möglich ist.“ Dann fängt das große Nachdenken an.

Freund ist in seinem Erklärungsansatz zumindest einen Schritt weiter als Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Auch er bevölkerte nach dem Topspiel ein Fernsehstudio. Bei Wontorra auf Sky erhob er einen ähnlichen Befund wie andere Augenzeugen einer bemerkenswerten Vorführung in München: „Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, man hatte das Gefühl, dass wir nicht richtig da waren.“ Regelrecht verschüchtert wirkte der Gast aus Westfalen, der seine Tabellenführung an den Titelverteidiger abtreten musste. Das hatte auch mit der viel zu vorsichtigen Taktik des BVB-Trainers Lucien Favre zu tun. Er verbeugte sich in seiner Ausrichtung in geradezu vorauseilender Demut vor den Münchner Stärken und zog seine Mannschaft viel zu defensiv auf. Es wurde nichts aus dem Versprechen des Sportdirektors Michael Zorc, nach dem „wir offensiv und mutig auftreten müssen“. Das Gegenteil war der Fall, und dadurch lieferte sich der BVB dem Münchner Druck aus.

Die Mischung aus Verkrampfung und offenbarer Angst vor dem großen Ziel kann den Endspurt um die Meisterschaft entscheiden. Das wissen die Münchner, und sie hauen deshalb selbstbewusst auf die Pauke. Das wissen auch die Dortmunder. Sie versuchen, sich selbst wieder aufzubauen. Watzke sagte den schönen und wahren Satz: „Spätestens am Dienstag werden die Bayern merken, dass sie auch nur drei Punkte für den Sieg bekommen haben, und wir werden realisieren, dass wir nur einen Punkt hinter ihnen liegen.“ Dass seine Dortmunder mal neun Punkte Vorsprung hatten, erwähnte Watzke lieber nicht. Es würde sein Team doch wieder in tiefe Grübeleien stürzen.

Solcher Nachdenklichkeit leistet Favre durch seine wiederkehrenden Anfälle völliger Verzweiflung natürlich Vorschub. Der Schweizer neigt dazu, das Leben und seine fußballerischen Aufgaben immer mal wieder furchtbar anstrengend zu finden. Es ist kein Wunder, dass er nach der Niederlage in München zu Protokoll gab: „Das ist schwer zu ertragen.“ Und es ist nicht anzunehmen, dass er im Mannschaftskreis innerhalb von Stunden auf entspannte Fröhlichkeit umgeschaltet hat.

Darum betätigt sich Watzke als Stimmungsaufheller. Er hat das übrigens schon vor der Begegnung mit den Bayern getan. Vielleicht weil er ahnte, dass ein Rückschlag droht, pries er die Entwicklung der Mannschaft und ihre Bilanz. Für die bisherige Saisonleistung erteilte er seinem Team „eine klare Eins, gleichgültig, was dabei herauskommt“. Die Mannschaft habe „Außergewöhnliches geleistet“, sagte er vor dem Spiel in München. Und er wiederholte es danach wörtlich. „Es gilt“, erklärte der Geschäftsführer, „den Spaß am Fußball wiederzufinden.“

Das klang schon wieder sehr nach einer Beschwörung. Dafür gibt es allen Grund. Denn auch Watzke kann Tabellen lesen und Entwicklungen vergleichen. Die Waage „im Meisterschaftsrennen sei ein Stück weit gekippt“, räumte er ein. Tatsächlich hat der BVB gegen den in den vergangenen Monaten stabileren Konkurrenten Bayern nicht nur den Vorsprung von neun Punkten verspielt, er hat auch erkennbar an Lockerheit eingebüßt. Das mag mit dem Bewusstsein zusammenhängen, dass Großes möglich ist. Derartiges Wissen hat schon vielen Sportlern die Knie weich gemacht. Auskünfte zu entsprechenden Fragen kann jeder Tennisspieler geben, der sich noch daran erinnert, wie er zum ersten Mal in einem großen Spiel zum Matchgewinn aufschlagen durfte oder musste.

In einer ähnlichen Situation befand sich Dortmund am Samstag vor der Partie in München. Nun darf die westfälische Borussia sich wieder in die Rolle des Jägers begeben. Es könnte durchaus sein, dass ihr das leichter fällt, weil sie sich ohnehin als Außenseiter im Titelrennen fühlen will. Das hat sie sogar getan, als der Vorsprung noch höchst komfortabel war. Das Wort von der Meisterschaft wurde da nicht einmal in den Mund genommen.