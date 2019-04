2:1-Arbeitssieg gegen Mainz : Dortmund mindestens für eine Nacht Tabellenführer

Dortmund Tabellenführung zurückerobert und Bayern München unter Druck gesetzt: Borussia Dortmund hat am 29. Spieltag einen 2:1-Sieg gegen Mainz 05 gefeiert. Lange lieferte der BVB eine souveräne Vorstellung ab, musste am Ende aber doch noch zittern.

Phillip Oldenburg (old) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post.

Im Vergleich zum 0:5-Debakel änderte Favre sein Team auf drei Positionen. Lukasz Piszczek (Fußprobleme), Dan-Axel Zagadou und Mahmoud Dahoud wurden durch Marius Wolf, Julian Weigl und Mario Götze ersetzt. Durch die Hereinnahme von Götze, der in vorderster Front agierte, rückte Marco Reus wieder auf seine favorisierte Position im zentralen Mittelfeld.

Bereits in der 5. Minute hatten die Fans im ausverkauften Signal-Iduna-Park zum ersten Mal den Torschrei auf den Lippen, als Mainz-Kapitän Danny Latza eine Hereingabe von Götze an den eigenen Pfosten lenkte. Der BVB blieb gegen sehr passive Mainzer am Drücker – und kam zu weiteren Chancen. Die bis dato wohl beste Möglichkeit vergab Jacob Bruun Larsen, dessen Schuss aus kurzer Distanz Mainz-Keeper Florian Müller stark parierte (16.).