Umfrage: Bayern holt mal wieder den Titel

Düsseldorf Geht es nach den Trainern der Bundesliga heißt der Meister in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge Bayern München. Leverkusens Trainer Heiko Herrlich hat allerdings eine andere Meinung.

Rekordmeister FC Bayern München geht als großer Meisterschaftsfavorit in die Saison 2018/19. In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur tippten 15 von 18 Trainern oder Managern der Fußball-Bundesliga auf eine Titelverteidigung der Bayern. Auch Münchens Neu-Trainer Niko Kovac würde auf seine Mannschaft wetten: „Natürlich sind wir so selbstbewusst zu sagen, dass wir deutscher Meister werden wollen.“