2:0 gegen Frankfurt : Die Werkself hat sich ihren ersten Matchball erspielt

Leverkusen Nach dem 2:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt steht fest: Mit einem Sieg am Samstag bei der TSG Hoffenheim hat Bayer 04 Leverkusen die Champions-League-Qualifikation sicher.

Die Stimmung in der Kabine der Werkself war ausgelassen. Aus dem Lizenzspielerbereich in den Katakomben der BayArena dröhnte laut Musik von „DJ“ Robert Andrich. Auch die derzeit verletzten Jeremie Frimpong und Florian Wirtz feierten ein wenig mit ihren Teamkollegen. Wo man auch hinsah, erhaschte man zufriedene Gesichter bei den Spielern und Verantwortlichen des Werksklubs. Wenige Minuten zuvor hatte sich Bayer 04 zum Abschluss des 32. Spieltags vergleichsweise ungefährdet mit 2:0 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt – und sich damit womöglich ein alles entscheidendes Duell im letzten Heimspiel mit Freiburg erspart.

Durch den eigenen Erfolg und der parallelen 1:3-Niederlage der Leipziger am Montagabend in Gladbach hat Bayer (58 Punkte) nun drei Zähler Vorsprung auf den viertplatzierten SCF (55), die Konkurrenz aus Sachsen (54) folgt dahinter auf Rang fünf. Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat die Werkself damit mehr denn je alles in eigener Hand und kann schon am Samstag (15.30 Uhr) aus eigener Kraft mit drei Punkten bei der TSG Hoffenheim die Qualifikation zur Königsklasse schaffen. Ein „Endspiel“ am letzten Spieltag in der BayArena im direkten Duell gegen den Verfolger aus dem Breisgau würde sich dann erübrigen.