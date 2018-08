Einwurf: Was erlaubt sich der FC Bayern München?

Was erlauben sich die Bayern?

Düsseldorf Der deutsche Rekordmeister spielt sportlich schon seit langem in einer eigenen Liga. Die Verantwortlichen des Klubs leiten daraus die Legitimation ab, sich als moralische Instanz zu inszenieren. Ein Irrglaube.

Erst vor ein paar Tagen hat sich Uli Hoeneß wieder berufen gefühlt, der Welt seine Sicht der Dinge zu erklären. Und er bekommt für seine Meinungsäußerungen von Mesut Özil (“Seit Jahren einen Dreck gespielt“) und eSport (“Totaler Schwachsinn“) viel Zuspruch à la „Endlich sagt es mal einer“; „Der Hoeneß, der traut sich wenigstens noch den Mund aufzumachen.“ So oder ähnlich wird er in den sozialen Netzwerken verteidigt. Auffällig dabei ist, dass es eigentlich ziemlich egal ist, zu was sich die personifizierte Abteilung Attacke des deutschen Fußball einlässt. Hoeneß ist Hoeneß. Das alleine ist nicht einmal ein großes Problem.