Champions-League-Triell : Leverkusen steht gegen Frankfurt unter Zugzwang

Leverkusens Trainer Gerardo Seoane dirigiert seine Spieler an der Seitenlinie. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Am Montagabend gastiert Eintracht Frankfurt in der BayArena. Für die Werkself ist es ein vorentscheidendes Duell im Kampf um die Königsklasse.

Die Meisterfrage ist beantwortet, der erste Absteiger steht fest – und sowohl beim FC Bayern als auch bei Greuther Fürth ist die jeweilige Platzierung keine Überraschung. Spannung garantiert die Bundesliga auf den letzten Metern der Saison trotzdem. Bayer Leverkusen steckt in einem sich seit Wochen zuspitzenden Dreikampf um die Champions-League-Plätze hinter München und Dortmund. RB Leipzig mischt munter in dem Triell mit, und verblüffenderweise auch der SC Freiburg. Wenn die Werkself am Montag gegen Eintracht Frankfurt spielt (20.30 Uhr), steht die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane erneut unter Zugzwang.

Die Königsklasse ist das große Ziel der Leverkusener, auch um Rudi Völler einen guten Abschied als Sportgeschäftsführer zu verschaffen. Er wird nach der Saison von Simon Rolfes beerbt und wechselt in den Gesellschafterausschuss des Werksklubs. Zuletzt reichte es zwei Spielzeiten in Folge nur für die Europa League, auch in den Pokalwettbewerben lief es nicht den Ansprüchen entsprechend.

Die Punktzahlen von Leverkusen (55), Freiburg (55) und Leipzig (54) verdeutlichen die Brisanz der Ausgangslage. Die Sachsen gehen wie der andere deutsche Europa-League-Halbfinalist aus Frankfurt erst an diesem Montag bei Borussia Mönchengladbach ins Fernduell um die Champions League. Man muss kein Mathematiker sein, um die Bedeutung des Heimspiels gegen die Eintracht für Bayer zu erkennen.

