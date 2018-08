Bayern München: Uli Hoeneß kritisiert Investoren-Klubs

Bad Wiessee Unter seiner Führung werde es beim FC Bayern keine verrückten Transfers geben. Präsident Uli Hoeneß hat bei einer Wahlkampfveranstaltung der CSU über den internationalen Wettkampf gesprochen.

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß wehrt sich dagegen, ein Jahr ohne Finalteilnahme in der Champions League als misslungen zu bezeichnen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der CSU in seinem Heimatort Bad Wiessee erinnerte er am Donnerstagabend daran, dass sich der deutsche Fußball-Serienmeister in der Königklasse mit reichen Investorenclubs messe. „Wir spielen nicht gegen andere Vereine, sondern gegen Staaten. Wenn es in Zukunft den einen oder anderen Verein nicht mehr gibt, weil ein Staat das Geld abzieht, wird es den FC Bayern noch geben“, zitierte ihn die „Bild“-Zeitung.