FC Bayern München : Torwart Neuer beginnt mit leichtem Lauftraining

Manuel Neuer beim Aufwärmen vor der Partie in Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

München Zehn Tage nach seinem Muskelfaserriss bei Fortuna Düsseldorf hat Bayern-Kapitän Manuel Neuer mit dem Lauftraining begonnen. Neuer will noch vor dem Saisonende wieder zum Einsatz kommen.

Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer hat erstmals nach seinem Muskelfaserriss an der Wade wieder trainiert. Der 33 Jahre alte Profi von Rekordmeister Bayern München absolvierte am Mittwochvormittag mit Fitness- und Rehatrainer Thomas Wilhelmi eine erste lockere Laufeinheit, wie der Club mitteilte. Neuers Ziel ist es, spätestens bis zum vorletzten Bundesliga-Spieltag am 11. Mai bei RB Leipzig wieder einsatzbereit zu sein.