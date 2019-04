Nach der Spieler-Karriere : Rummenigge bietet Pizarro Bayern-Job an

München Claudio Pizarro könnte bald zum FC Bayern zurückkehren. Aber nicht zum dritten Mal als Spieler. Dem Bundesliga-Oldie wurde von Karl-Heinz Rummenigge eine Stelle beim Rekordmeister in Aussicht gestellt.

Pizarro spielte in seiner Karriere zwei Mal für die Münchner - von 2001 bis 2007 sowie zwischen 2012 und 2015. Am Samstag in der Bundesliga (15.30 Uhr/Sky) sowie vier Tage später im Halbfinale des DFB-Pokals (20.45 Uhr/ARD) will der Peruaner mit Werder seinen Ex-Klub nun zunächst einmal gehörig ärgern.