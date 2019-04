Hoeneß gewohnt kantig : „Beim DFB sollten sie einige Kerzen aufstellen, dass der FC Bayern genug Spieler für neue Erfolge parat hat“

München Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat sich gewohnt kantig gegenüber dem DFB geäußert. Er glaubt, die Münchner werden einmal mehr der Motor für eine erfolgreiche Nationalmannschaft sein.

Für Uli Hoeneß ist der FC Bayern München der Motor beim Neuaufbau einer wieder titelfähigen Fußball-Nationalmannschaft. „Beim DFB in Frankfurt sollten sie einige Kerzen aufstellen, dass der FC Bayern für neue Erfolge genug Spieler parat hat“, sagt der Vereinspräsident im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Als Beleg für die Bedeutung des deutschen Rekordmeisters für die DFB-Auswahl führt der Weltmeister von 1974 neben früheren WM-Teams den jüngst geglückten Start in die Qualifikation für die EM 2020 an.