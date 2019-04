Hoeneß verspricht : Kein 100-Millionen-Euro-Transfer 2019

München Einen Mega-Einkauf, der die 100-Millionen-Euro-Marke knackt, hat Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß für die kommende Transferperiode ausgeschlossen. Ende März hatten die Münchner 80 Millionen für Weltmeister Lucas Hernandez bezahlt.

Hoeneß zeigt sich verwundert, dass die Rekordausgabe von 80 Millionen Euro für Hernández in Deutschland so kritisch bewertet wurde. „Vor kurzem hieß es noch, mit seiner vorsichtigen Transferpolitik habe der FC Bayern keine Chance mehr, in die Phalanx der englischen und spanischen Topclubs sowie von Paris Saint-Germain einzudringen. Jetzt liefern wir, und die Leute schreien: Wie kann man für einen Spieler 80 Millionen ausgeben?“