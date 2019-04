Spitzenreiter zu Gast in Düsseldorf : Fortuna-Kapitän Fink fällt gegen den FC Bayern aus

Spitzenreiter zu Gast in Düsseldorf

Düsseldorf Fortuna muss im Heimspiel gegen Bayern München auf Kapitän Oliver Fink verzichten. Erfreuliche Nachrichten gibt es dagegen von zwei Defensivspielern und Angreifer Dawid Kownacki.

Ausgerechnet im Heimspiel gegen Tabellenführer Bayern München muss Fortuna Düsseldorf auf Kapitän Oliver Fink verzichten. „Er fällt leider aus“, berichtete am Freitag Trainer Friedhelm Funkel. Der 36-Jährige muss wegen einer Knöchelstauchung passen. Dagegen werden Innenverteidiger Kaan Ayhan (nach Zerrung) und Linksverteidiger Markus Suttner am Sonntag (15.30 Uhr/Live-Ticker) zur Verfügung stehen. Bei ihm sieht es im Grunde ganz gut aus“, sagte Funkel. Suttner hatte am Tag zuvor das Training wegen Adduktorenproblemen abbrechen müssen.