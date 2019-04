Medienbericht : Lewandowski und Coman gehen im Training aufeinander los

München Im Training des FC Bayern München sind einem Medienbericht zufolge die Fetzen geflogen. Die beiden Offensivspieler Robert Lewandowski und Kingsley Coma schlugen demnach aufeinander ein.

Robert Lewandowski und Kingsley Coman sollen laut „Bild“-Informationen im Training des FC Bayern München aufeinander los gegangen sein. Wie die „Bild“ berichtet, haben sich die beiden Offensivspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag in der geheimen Einheit geprügelt. Vom Verein gab es keine Äußerung zu dem Bericht.

Nicht mit den Teamkollegen trainieren konnte am Donnerstag der französische Weltmeister Corentin Tolisso. Der Mittelfeldspieler, der nach seinem Kreuzbandriss am Comeback arbeitet, reduzierte laut Vereinsangaben die Belastung und arbeitete individuell im Leistungszentrum. Tolisso war am Vortag im Training am Knie behandelt worden und hatte die Einheit abbrechen müssen. Der Verein gab aber Entwarnung, es läge keine Verletzung vor.