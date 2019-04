Franzose hat muskuläre Probleme : FC Bayern fährt ohne Franck Ribery zum Pokalspiel nach Bremen

Bremen Den FC Bayern plagen vor dem Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen Personalsorgen. Mittelfeldspieler Franck Ribery wird aufgrund muskulärer Probleme nicht mit Richtung Norden reisen.

Der FC Bayern München muss im Pokal-Halbfinale bei Werder Bremen auf Franck Ribéry verzichten. Der Franzose fehlt wegen neuromuskulärer Probleme, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. Dagegen steht David Alaba, der am Montag individuell trainiert hatte, wie auch schon von Trainer Niko Kovac angekündigt, im Aufgebot für das Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD). Die zuletzt fehlenden James Rodríguez und Mats Hummels sind in der Auswärtspartie mit dabei. Hummels soll dann den gesperrten Niklas Süle ersetzen.