Bayern-Keeper verletzt : Neuer hofft auf Einsätze im Saison-Endspurt

München Bayern-Kapitän Manuel Neuer hofft auf eine Rückkehr ins Tor im Saison-Endspurt. Der 33-Jährige hatte sich am vergangenen Sonntag bei Fortuna Düsseldorf leicht verletzt.

Manuel Neuer hofft nach seinem Muskelfaserriss in der Wade auf ein Comeback im Tor des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München im Saison-Endspurt. „Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich fit zu werden“, sagte der Torhüter am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in München. „Ich denke, dass Leipzig ein realistisches Ziel ist.“ Am 11. Mai treten die Münchner am vorletzten Spieltag beim momentanen Bundesliga-Dritten RB Leipzig an.