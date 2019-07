FC Bayern : Erstmals Optimismus bei Wunschspieler Sané

Leroy Sané während eines Testspiels in Yokohama. Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

München Erst der Audi-, dann der Supercup: Doch beim FC Bayern steht weiterhin die Suche nach neuen Stars im Vordergrund. Bei Wunschspieler Leroy Sane gibt es offenbar Bewegung.

Große Namen, viele Stars - doch der Wunschspieler fehlt noch immer: Bei Bayern München geht vor dem Start des Audi Cups am Dienstag und Mittwoch in der Allianz Arena das Warten auf den heiß begehrten Leroy Sané weiter. Erstmals zeigte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister im wochenlangen Transferpoker um den Nationalspieler von Manchester City aber äußerst optimistisch.

"Leroy ist ein toller Fußballer, den möchten wir. Unser Klub und die Vereinsführung sind da sehr engagiert. Es ist nicht einfach in der heutigen Zeit, sonst wäre es ja schon durch. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können", sagte Trainer Niko Kovac im ZDF.

Bisher hatten sich die Verantwortlichen über einen möglichen Rekordtransfer des 23-Jährigen, der den FC Bayern über 100 Millionen Euro kosten wird, sehr bedeckt gehalten. Umso überraschender muten die offensiven Aussagen von Kovac an. Sané ist nach einer Asien-Tour mit City inzwischen wieder in England. Am 8. August schließt auf der Insel das Transferfenster. Die Zeit drängt.