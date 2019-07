Stellungnahme zu Rücktritts-Meldung : Bayern-Präsident Hoeneß will sich erst am 29. August äußern

Bayern-Präsident Hoeneß will sich erst am 29. August äußern

München Uli Hoeneß hat sich im Fußball-Fachmagazin „kicker“ erstmals zu seinem vermeintlichen Rückzug geäußert. Erst in fünf Wochen soll es eine Erklärung des 67-Jährigen geben.

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß wird die Entscheidung über seine Zukunft "dem Aufsichtsrat am 29. August mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung". Das sagte der 67-Jährige am Mittwoch dem kicker. Hoeneß wollte dabei weder ein Dementi noch eine definitive Bestätigung zur Meldung der Bild-Zeitung abgeben, wonach er seine Ämter im Herbst aufgeben wolle.

Seine Nachfolge in beiden Ämtern soll in Personalunion der frühere adidas-Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer (65), derzeit Aufsichtsrats-Vize, übernehmen. Hoeneß will dann laut kicker aber seinen Sitz im Kontrollgremium der FC Bayern AG behalten.