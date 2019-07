Verbleib beim FC Bayern möglich : Boateng sammelt Pluspunkte auf US-Tour

Kansas City Der FC Bayern sieht sich nach seiner US-Tour für die neue Saison bereits gewappnet - auch wenn einige Fragen noch offen sind. Inzwischen ist sogar ein Verbleib von Jerome Boateng möglich.

Der Besuch des Holocaust Museums in Los Angeles oder der Einblick ins Space Center der NASA in Houston haben beim FC Bayern tiefen Eindruck hinterlassen. Doch auch aus sportlicher Sicht fiel das Fazit der zehntägigen US-Tour beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch vor dem letzten Härtetest gegen den AC Mailand und dem Abflug am Mittwoch von Kansas City nach München äußerst positiv aus.

Trotzdem gibt der 47-Jährige seinen Profis nach der Landung am späten Mittwochnachmittag als Belohnung zwei Tage frei, damit sie mit ihren Familien entspannen können. "Vielleicht mit ein wenig Hausarbeit", fügte Kovac schmunzelnd an. Er selbst dürfte nicht ganz so viel Zeit zur Entspannung haben. Vor dem Audi-Cup am 30. und 31. Juli sowie dem Duell um den Supercup mit Herausforderer Borussia Dortmund am 3. August sind beim Münchner Serienmeister noch einige Fragen offen.