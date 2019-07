„Tolle Tage in Amerika“ : FC Bayern besiegt AC Mailand zum Abschluss der USA-Reise

Kansas City Auf den Sieg gegen Real Madrid lassen die Bayern zum Abschluss der USA-Reise noch ein 1:0 gegen den AC Mailand folgen. Goretzka trifft in Kansas. Der Trainer ist „happy“ und belohnt seine Spieler.

Der FC Bayern München hat seine Werbetour in den USA mit einem Sieg gegen den AC Mailand abgeschlossen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Dienstagabend (Ortszeit) in Kansas City mit 1:0 (1:0). Nationalspieler Leon Goretzka traf bei der Premiere in den neuen Champions-League-Trikots nach einem feinen Pass von Joshua Kimmich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.