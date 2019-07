Bundesliga-Ansetzung : Bayer spielt die ersten Partien am Samstagnachmittag

Düssseldorf Bayer 04 Leverkusen muss zum Auftakt der Bundesliga beim Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstag um 15.30 Uhr antreten. Und auch die übrigen Spieltage bis Ende September finden zu traditionellen Bundesligazeiten statt.

Das Team von Bayer 04 Leverkusen muss sich dabei gar nicht erst auf unterschiedliche Spieltage und Zeiten einstellen, auch die Fans können sich ganz einfach merken, wann für sie Stadionzeit angesagt ist. Denn die Partien der Bayer-Elf werden an allen sechs Spieltagen um 15.30 Uhr angepfiffen. Los geht es mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn am Samstag, 17. August. Auch bei der Fortuna aus Düsseldorf tritt man eine Woche später am Nachmittag an. Und so geht es dann bis zum letzeten Septemberwochenende weiter.