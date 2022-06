Letzter Spieltag am Betzenberg : Fortuna startet bei einem Aufsteiger in die neue Saison

Foto: Frederic Scheidemann 36 Bilder So sieht der Spielplan von Fortuna in der Zweite Liga aus

Düsseldorf Noch dauert es einen Monat, bis die Zweite Liga in die neue Saison startet. Seit Freitag ist aber klar, wann Fortuna gegen die 17 Gegner im deutschen Unterhaus spielen wird. Zum Auftakt und zum Abschluss der Spielzeit warten jeweils Aufsteiger. Gegen wen es geht.

„Die beste Zweite Liga aller Zeiten.“ Es war der Allzeit-Slogan von Sport1 – und zwar jede Saison aufs Neue. In der kommenden Spielzeit wird er so wohl nur von wenigen Zuschauern unterschrieben werden. Durch die Aufstiege von Schalke 04 und Werder Bremen hat das deutsche Unterhaus zwei klangvolle Namen weniger in seinen Reihen.

Minder attraktiv ist der Wettbewerb dadurch allerdings nicht geworden. Mit dem 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern sind gleich drei Traditionsvereine aus der Dritten Liga aufgestiegen. Vor allem der Betzenberg, der nun seit mehr als vier Jahren auf ein Comeback im deutschen Unterhaus wartet, versprüht seinen ganz eigenen Charme.

Unter Umständen könnte es also eher zu der „engsten Zweiten Liga aller Zeiten“ werden. Denn die Aufsteiger haben das Potenzial, sich in dieser Liga festzusetzen. Und auch die Absteiger Greuther Fürth und Arminia Bielefeld machen im Vorfeld nicht den Eindruck, als würden sie die großen Favoriten auf die ersten drei Plätze sein.

Foto: F95 67 Bilder Alle Trikots von Fortuna Düsseldorf

Es wird also eine äußerst illustre Zweitliga-Runde zusammenkommen. Seit Freitagmittag können die Fans nun auch ihren Taschenkalender hervorzücken. Denn die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spielpläne für die kommende Saison veröffentlicht.

Das Auftaktspiel bestreitet Fortuna beim 1. FC Magdeburg. Der Traditionsverein aus Sachsen-Anhalt ist in der vergangenen Saison souverän Meister in der Dritten Liga geworden. „Mit dem 1. FC Magdeburg erwartet uns zum Start eine sehr gute Mannschaft, die die Dritte Liga in der vergangenen Saison dominiert hat. Dabei haben sie attraktiven und offensiven Fußball gespielt,“, sagt Sportdirektor Christian Weber. „Das wird ein guter erster Gradmesser.“

Das findet auch Trainer Daniel Thioune. „Wir nehmen den Spielplan so wie er kommt und freuen uns, in Magdeburg zu starten. Der Verein ist eine Bereicherung für die Zweite Liga – in ihrem Stadion herrscht eine sensationelle Atmosphäre mit ordentlich Krach. Da wissen wir gleich, wo wir stehen.“

Am zweiten Spieltag empfängt Fortuna in der Arena den SC Paderborn. „Sie sind traditionell ein sehr auswärtsstarkes Team, das wir gut kennen“, befindet Weber. „Unsere Wege haben sich in den vergangenen Jahren oft gekreuzt. Es ist ein Start, der es in sich hat, aber wir gehen mit großem Selbstvertrauen in die Spielzeit.“