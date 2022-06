American Football : Fritsche und Weinstein lassen Longhorns jubeln

Langenfeld Mit drei Siegen sind die Langenfeld Longhorns in die Saison der 2. German Football League gestartet und haben damit die Tabellenführung übernommen. Am Samstag kommen die Assindia Cardinals.

Drei Spiele, drei Siege – die Langenfeld Longhorns haben einen perfekten Start in diese Saison der 2. German Football League erwischt. Diese Serie will der Tabellenführer möglichst am Samstag ausbauen, wenn ab 16 Uhr die Assindia Cardinals zu Gast im Jahn­stadion sind. Die Essener dürften ein echter Prüfstein werden, da sie auch erst eine Partie in dieser Saison verloren haben.