4:0 gegen Wuppertaler SV : Bayer 04 gewinnt ersten Test

Leverkusen Bayer 04 hat den ersten Test der Vorbereitung erfolgreich bestritten. Ohne neun Nationalspieler setzte sich die Werkself gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV durch. Karim Bellarabi feierte sein Comeback.

Die Werkself ist mit einem Erfolgserlebnis in die Vorbereitung gestartet. Beim Regionalligisten Wuppertaler SV setzte sich das von Peter Bosz trainierte Team im ersten Testspiel mit 4:0 (3:0) durch. Karim Bellarabi feierte nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback auf dem Rasen. "Es ist wichtig, dass wir in den Rhythmus kommen. Das war gut“, sagte Bayer-Coach Peter Bosz nach dem Spiel.

Ohne neun Nationalspieler und mit vier U19-Akteuren in der Startformation dominierte Leverkusen das Spielgeschehen von der ersten Minute an. Yannik Schlösser hatte bereits kurz nach dem Anpfiff im Stadion am Zoo die Gelegenheit zur Führung, setzte den Ball aus elf Metern knapp jedoch neben den Pfosten. In der vierten Minute scheiterte zunächst Kevin Volland und dann Ayman Azhil am gut aufgelegten WSV-Schlussmann Niklas Lübcke. Rekordzugang Kerem Demirbay, einer der auffälligsten Spieler im ersten Durchgang, traf in seinem ersten Auftritt für Bayer 04 aus kurzer Distanz den Pfosten (19.).