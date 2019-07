Mittelfeldspieler wechselt nach Frankfurt : Bayer 04 schließt das Kohr-Kapitel

Leverkusen Der Wechsel von Dominik Kohr zu Eintracht Frankfurt dünnt die Optionen für Trainer Peter Bosz im Mittelfeld weiter aus. Dass der Werksklub selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, scheint immer wahrscheinlicher.

Nach 69 Spielen, vier Toren und sieben Vorlagen für die Profis des Werksklubs ist das Kapitel von Mittelfeldspieler Dominik Kohr unter dem Bayer-Kreuz beendet. Der 25-Jährige hat sich erwartungsgemäß dem Liga-Rivalen Eintracht Frankfurt angeschlossen und bei den Hessen einen Vertrag bis 2024 erhalten. Die Ablösesumme für den im Nachwuchsleistungzentrum am Kurtekotten ausgebildeten Mittelfeldspieler soll zwischen 8,5 und 9 Millionen Euro liegen. Kohrs Wechsel kommt indes nicht unerwartet: Unter Trainer Peter Bosz kam der Abräumer in der Rückrunde kaum noch zum Zuge und stand im vergangenen Halbjahr lediglich 55 Minuten auf dem Platz.

Während sich Kohr nun mit Frankfurt statt Leverkusen auf die Saison vorbereitet, haben sich für zwei Nationalspieler der Werkself die Titelträume in Luft aufgelöst: Aránguiz unterlag mit Chile im Halbfinale der Copa América 0:3 gegen Peru und Leon Bailey musste sich beim Gold Cup Gastgeber USA im Halbfinale 1:3 geschlagen geben. Bayers Chilene war mit seinem Heimatland zuletzt zwei Mal in Folge als Sieger aus den südamerikanischen Kontinentalmeisterschaften hervorgegangen. Gegen das Überraschungsteam aus Peru war „La Roja“ aber ohne Chance. Selbst ein von Aránguiz herausgeholter Foulelfmeter fand nicht den Weg ins Tor – der ehemalige Hoffenheimer Eduardo Vargas vergab kläglich. Ganz vorbei ist das Turnier für Aránguiz und Co. aber noch nicht: Am Samstag (21 Uhr) steht noch das Spiel um den dritten Platz gegen Argentinien auf dem Programm.