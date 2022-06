Bundesliga-Spielplan 22/23 : Bayern München eröffnet neue Saison in Frankfurt

Bayerns Lucas Hernandez (l.) gegen Frankfurts Stürmer Rafael Borre. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Frankfurt am Main Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt gegen Meister Bayern München: So lautet die erste Partie der Fußball-Bundesliga 2022/23. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Freitag bekannt.

Kracherspiele zum Auftakt, dafür eine ungewohnt lange Winterpause: Meister Bayern München eröffnet mit einer unangenehmen Auswärtspartie bei den Europacup-Überfliegern von Eintracht Frankfurt die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Eine, in der die Fans endlich auf mehr Spannung an der Spitze hoffen. Und eine, die sich bereits nach dem 15. Spieltag aufgrund der Wüsten-WM in Katar wieder in eine lange Pause verabschiedet.

Das Turnier in dem Emirat (21. November bis 18. Dezember) hat erheblichen Einfluss auf den von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Freitag veröffentlichten Spielplan für die 60. Bundesliga-Saison. Ansonsten bietet der Start in die neue Spielzeit allerdings einen höchst attraktiven ersten Bundesliga-Spieltag, der bereits früh Lust auf mehr machen dürfte.

Auf dem Weg zum elften Meistertitel in Folge müssen die Münchener im Frankfurter Hexenkessel gleich zum Auftakt eine knifflige Aufgabe lösen - der Europa-League-Sieger jedenfalls ist heiß. „Es ist eine besondere Auszeichnung für Eintracht Frankfurt, der Gastgeber des Auftaktspiels der 60. Bundesliga-Saison zu sein“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann. Sportvorstand Markus Krösche bezeichnete die Partie am 5. August (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen die Bayern als „Privileg“.

Am ersten Wochenende empfängt zudem Vizemeister Borussia Dortmund den Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen zum Topspiel. Zweitliga-Meister Schalke 04 startet nach dem direkten Wiederaufstieg beim 1. FC Köln in die neue Saison. Dazu kommt es gleich zum explosiven Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC. Die zeitgenauen Ansetzungen dieser Partien werden erst später bekannt gegeben.

Bereits zuvor spielen die Bayern von Trainer Julian Nagelsmann bei RB Leipzig im Supercup am 30. Juli (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) um den ersten Titel der Saison. Am 9. Spieltag steht das von vielen Fans heiß ersehnte Gipfeltreffen beim BVB auf dem Programm. In der Liga muss der Rekordmeister am 16. Spieltag und damit erst im neuen Jahr zu RB.

Denn mit Blick auf die WM startet am 14. November die Abstellungsperiode und damit die kurze Vorbereitungszeit für die Nationalteams. Nach dem Turnier wird die Bundesliga-Saison am 20. Januar 2023 fortgesetzt. Der letzte Spieltag ist für den 27. Mai 2023 terminiert.

Nachdem im Laufe der Rückrunde die Fans nach mehreren Corona-Ausschlüssen die Ränge wieder vollständig erobert hatten, liegt der Fokus inzwischen auf der Frage nach der Attraktivität der Liga. Vor allem die fehlende Brisanz im Kampf um die Meisterschaft und der drohende Mangel an Topstars sorgten jüngst für Diskussionen.

Bereits drei Wochen früher (15. Juli) als in der ersten Liga beginnt die Spielzeit in der 2. Bundesliga. Im Auftaktspiel treffen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 auf dem Betzenberg aufeinander. Im Anschluss an die WM rollt der Ball im Unterhaus ab dem 27. Januar 2023 wieder. Mit dabei sind auch der Hamburger SV sowie die beiden Erstliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth und Arminia Bielefeld.

Der 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 im Überblick:

Freitag, 5. August (20.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Bayern München

Samstag/Sonntag, 6./7. August

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Union Berlin - Hertha BSC

1. FC Köln - Schalke 04

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - Werder Bremen

VfL Bochum - FSV Mainz 05

FC Augsburg - SC Freiburg

VfB Stuttgart - RB Leipzig

(lonn/dpa/SID)