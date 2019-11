Ex-Schiedsrichter : Rafati mahnt offeneren Umgang mit Schwächen im Profifußball an

Rafati mahnt offeneren Umgang mit Schwächen im Profifußball an

Hannover Der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati litt unter Depressionen und konnte nur knapp gerettet werden. Heute gibt der 49-Jährige seine Erfahrungen als Redner und Mentalcoach weiter. Und sieht großen Verbesserungsbedarf in der Fußball-Branche.

"Es ist offiziell mein zweiter Geburtstag", sagt der 49-Jährige im SID-Interview: "Es war ein bitterböser Tag in meinem Leben, aber wiederum hat er auch etwas sehr Schönes. Ich habe aus den Fehlern von damals wahnsinnig viel gelernt." Doch die Fußball-Branche sieht Rafati zehn Jahre nach dem Tod von Robert Enke und trotz seines eigenen Falles dagegen weiter als wenig aufgeklärt in Fragen psychischer Gesundheit an.