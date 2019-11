Vor Europa-League-Spiel bei Lazio : Zwei Celtic-Fans in Rom durch Messerstiche verletzt

Zwei Celtic-Fans in Rom durch Messerstiche verletzt

Köln Vor dem Europa-League-Spiel von Celtic Glasgow gegen Lazio Rom sind bei Auseinandersetzungen in Rom laut Medienberichten zwei Celtic-Fans verletzt worden.

Zwei Fans des schottischen Fußball-Traditionsklubs Celtic Glasgow sind in der Nacht auf Donnerstag im römischen Stadtzentrum von Lazio-Hooligans laut Medienberichten durch Messerstiche verletzt worden. Ein 52-jähriger Schotte wurde laut Polizeiangaben nach einer Auseinandersetzung vor einer Kneipe durch den Messerstich an der Seite getroffen. Ein 35-Jähriger wurde in der Nähe ebenfalls angegriffen und verletzt.