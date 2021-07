Nach starker EM : Schiedsrichter Brych beendet internationale Karriere

Frankfurt Der deutsche Top-Schiedsrichter Felix Brych steht nach fünf erfolgreichen Einsätzen bei der Fußball-EM künftig nicht mehr für Länderspiele zur Verfügung. In der Bundesliga will der 45-Jährige aber weiter pfeifen.

Deutschlands Top-Schiedsrichter Felix Brych will nach der für ihn erfolgreichen Fußball-Europameisterschaft mit fünf Einsätzen zukünftig auf internationale Großereignisse verzichten. Das sagte der 45-Jährige dem „Kicker“ (Donnerstag). Er glaube, er könne eine Leistung und Leistungsbereitschaft wie bei dem Turnier in den vergangenen Wochen über einen so langen Zeitraum nicht wiederholen.