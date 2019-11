DFL terminiert Spieltage 18 bis 21 zeitgenau : Fortuna spielt sonntags in Leverkusen

Fortuna spielt sonntags in Leverkusen

Düsseldorf Die DFL hat die ersten Spieltage nach der Winterpause terminiert. Drei der vier Partien bestreiten die Düsseldorfer samstags. Nur das Spiel bei Bayer 04 Leverkusen findet an einem Sonntag statt.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwochmittag die Bundesliga-Spieltage 18 bis 21 terminiert. Im ersten Spiel nach der Winterpause empfängt Fortuna Düsseldorf Werden Bremen. Die Norddeutschen gastieren am Samstag, 18. Januar 2020, um 15.30 Uhr, in Düsseldorf. Das Hinspiel hatte die Elf von Trainer Friedhelm Funkel mit 3:1 gewonnen