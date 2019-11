Live im Free-TV : Borussia eröffnet auf Schalke die Rückrunde

Mönchengladbach Zwei Topspiele und ein Derby: Borussias Start in die Rückrunde steht fest. Los geht es am 17. Januar um 20.30 Uhr beim FC Schalke 04. Die Partie ist live im Free-TV zu sehen.

Borussia startet freitags in das Europameisterschaftsjahr 2020. Das Team von Trainer Marco Rose eröffnet mit dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 die Rückrunde der Bundesliga am 17. Januar um 20.30 Uhr. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga am Donnerstag mit. Das Spiel ist nicht nur bei Dazn, sondern auch im live ZDF zu sehen.