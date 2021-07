TDFV Viersen : Prozess wegen Fußball-Randale verschoben

Viersen/Mönchengladbach Der Prozess gegen drei Viersener wegen Ausschreitungen bei einem Fußballspiel des Türkisch-Deutschen Freundschaftsvereins (TDFV) Viersen wird verschoben.

Der 20-jährige Viersener erschien am Dienstag nicht vor Gericht, er sendete einem Mitangeklagten etwa 20 Minuten nach dem eigentlichen Verhandlungsbeginn das Foto eines ärztlichen Attestes per SMS. Falls er dem Gericht keine Verhandlungsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, kündigte der Richter am Dienstag eine polizeiliche Vorführung für den nächsten Termin an.