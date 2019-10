Konfliktgeladene Paarbeziehung in der Formel 1 : Vettel und Leclerc kämpfen um die Vormacht bei Ferrari

Suzuka Sebastian Vettel ist von Suzuka begeistert. In Japan muss er sich aber wieder gegen seinen Stallrivalen Charles Leclerc verteidigen. Abseits des Ferrari-Zoffs steht Lewis Hamilton kurz vor der Krönung.

In seinem einstigen Formel-1-Vergnügungspark Suzuka ringt Sebastian Vettel um die Vormacht bei Ferrari. Die früheren Spaßveranstaltungen in Japan haben für den viermaligen Weltmeister schon lange an Unterhaltungsqualität eingebüßt. Vor dem fünftletzten Grand Prix dieser Saison am Sonntag (7.10 Uhr/RTL und Sky) steckt Vettel auch noch in einer konfliktgeladenen Paarbeziehung mit seinem entfesselten Stallrivalen Charles Leclerc.