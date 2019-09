Ausfall beim Formel-1-Rennen in Sotschi : Vettels Ferrari stand durch Defekt unter Strom

Sotschi Beim Großen Preis von Russland musste Ferrari-Pilot Sebastian Vettel sein Auto abstellen. Der Grund: Sicherheitsbedenken des Teams. Vettel hätte im schlimmsten Fall einen Stromschlag bekommen können.

Sebastian Vettels defekter Ferrari stand bei seinem Ausfall während des Großen Preises von Russland am Sonntag unter Strom. „Wir wussten nicht ganz genau, wie der Zustand ist. Aus Sicherheitsgründen haben wir Sebastian deshalb dazu angewiesen, das Auto sofort abzustellen“, sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in Sotschi. Eigentlich sei die Situation für den viermaligen Formel-1-Weltmeister nicht besonders gefährlich gewesen, „aber wir wussten einfach nicht, was Sache ist, deshalb war es für uns sicherer“, sagte der Italiener in der Rennanalyse am Sonntagabend.