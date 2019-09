Formel-1-Training in Sotschi : Leclerc hängt Vettel ab - Verstappen dominiert

Sotschi Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das freie Training zum Großen Preis von Russland dominiert. Sebastian Vettel landete nur auf dem fünften Platz. Der Ferrari-Pilot war damit erneut langsamer als sein Teamkollege Charles Leclerc, der Platz zwei belegte.

Sebastian Vettel wollte den Schwung aus Singapur mit nach Sotschi nehmen - doch schon zum Auftakt des Großen Preises von Russland kam der Ferrari-Pilot wieder heftig ins Stolpern. Fünf Tage nach seinem erlösenden ersten Saisonsieg belegte Vettel im freien Training nur Rang fünf, deutlich geschlagen von allem was Rang und Namen hat in der Formel 1.

Vettel hatte am Freitag bei seiner Qualifying-Simulation zwar Probleme mit dem Verkehr auf der Strecke und musste mehrere Anläufe für seine schnellste Runde nehmen. Ein derart großer Rückstand sollte bis zum Kampf um die Pole Position am Samstag (14.00 MESZ/RTL und Sky) aber dennoch zu denken geben.

Noch am vergangenen Sonntag hatte Vettel in Singapur den vermeintlichen Befreiungsschlag in einer bis dahin völlig verkorksten Saison gelandet und nach 392 Tagen endlich wieder gewonnen. Das verdankte er einer starken Leistung, aber auch einer Boxenstrategie, die ihn an Leclerc vorbeiziehen ließ. Der Monegasse hatte seinem Ärger darüber noch während des Rennens über den Teamfunk Luft gemacht.