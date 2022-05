Formel-1-Qualifying : Leclerc auf Startplatz eins in Miami

Charles Leclerc. Foto: dpa/Hasan Bratic

WM-Spitzenreiter Charles Leclerc hat sich die Pole Position für das erste Formel-1-Rennen in Miami gesichert. Der Ferrari-Pilot aus Monaco setzte sich am Samstag in der Qualifikation vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz durch.

Dritter wurde Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Vor dem fünften Saisonlauf am Sonntag (21.30 Uhr/Sky) führt Leclerc die Gesamtwertung mit 27 Punkten Vorsprung auf Verstappen an. Beide haben je zwei Rennen gewonnen. Sebastian Vettel als 13. und Mick Schumacher als 15. waren bei der Startplatzjagd vorzeitig ausgeschieden.

(ako/dpa)