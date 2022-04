Überholmanöver kurz vor Schluss : Verstappen gewinnt Sprint-Rennen in Imola vor Leclerc

Verstappen gewinnt Sprint-Rennen in Imola vor Leclerc

Köln Weltmeister Max Verstappen hat den ersten Sprint der Formel-1-Saison für sich entschieden und damit Startplatz eins für den Großen Preis der Emilia-Romagna erobert. Die deutschen Fahrer verpassten die Punkte.

Der Red-Bull-Star aus den Niederlanden erreichte beim Ferrari-Heimspiel nach 21 Runden das Ziel in Imola vor Scuderia-Star Charles Leclerc (Monaco) und seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez.

Verstappen heimste damit acht WM-Punkte ein. Leclerc führt mit 78 Zählern die Meisterschaft vor dem vierten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) allerdings weiter deutlich an. Verstappen steht bei 33 Zählern.

Die Formel 1 hat das Sprintformat in diesem Jahr deutlich aufgewertet. Der Sieger erhält nun acht statt drei WM-Punkte, Zähler gibt es für die ersten acht Fahrer im Ziel. Damit gewinnen die Sprints - weitere sind in Spielberg und Sao Paulo vorgesehen - zusätzlich an Bedeutung für den Titelkampf.