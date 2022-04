Formel 1 : Verstappen holt Pole im Imola-Qualifying

Imola Beim Heimrennen von Ferrari hat Red-Bull-Pilot Max Verstappen das Qualifying für sich entschieden. Der Niederländer landete vor Charles Leclerc (Ferrari) und Lando Norris (McLaren) auf Rang eins. Sebastian Vettel überraschte derweil mit seinem Aston Martin.

Leclerc von Verstappen entzaubert, Sainz fliegt ab: Die Ferrari-Party in Imola ist nicht nur durch das Schmuddelwetter gedämpft worden. Max Verstappen holte sich in einem turbulenten Qualifying die Pole Position für das erste Sprintrennen der Formel-1-Saison. Der Titelverteidiger distanzierte WM-Spitzenreiter Charles Leclerc bei Regen um fast acht Zehntel.

„Platz zwei ist keine Katastrophe. Wir werden morgen alles geben“, sagte Leclerc trotzig. „Es war schwierig. Erst trocken, dann Regen, sehr rutschig“, erklärte Verstappen nach seiner 14. Formel-1-Pole: „Ein Fehler, und man ist in der Wand. Ich mag das.“ Rang drei ging an McLaren-Pilot Lando Norris.

Formel 1 zurück in Europa : Sprint-Action mit mehr Punkten in Imola

„Es wäre viel mehr drin gewesen“, haderte Schumacher: „Ich hatte einen Fehler in der schnellen Runde, hätte viel weiter vorne sein können. Die rote Flagge hat nicht geholfen.“ Die erfolgsverwöhnten Silberpfeile hingegen erlitten einen fast historischen Nackenschlag: Zuletzt verpassten beide Mercedes 2012 in Japan das Q3. „Es ist enttäuschend“, sagte Hamilton: „Wir haben als Team zu wenig Performance gezeigt. Im Sprint weit nach vorne zu kommen, ist schwierig.“

Beim Sprint über 21 Runden am Samstagnachmittag (16.30 Uhr/Sky) geht es nicht nur um die Ermittlung der Startreihenfolge für den Großen Preis der Emilia-Romagna am Sonntag, die Formel 1 hat das Format auch deutlich aufgewertet. Der Sieger erhält nun acht statt drei WM-Punkte, Zähler gibt es 2022 für die ersten acht Fahrer im Ziel. Damit gewinnen die Sprints - weitere sind in Spielberg und Sao Paulo vorgesehen - zusätzlich an Bedeutung für den Titelkampf.