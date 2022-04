2. Hockey-Bundesliga geht wieder los : So ist die Lage des GHTC vor Rückrundenstart auf dem Feld

Die Mannschaft des Gladbacher HTC startet am Wochenende in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Foto: Susanne Breithaupt

Hockey Am Wochenende beginnt für den Gladbacher HTC die Rückrunde der Feldsaison in der 2. Bundesliga. In der Favoritenrolle für den Aufstieg ist der Crefelder HTC, Gladbach ist jedoch erster Verfolger. Personell muss Trainer Klatt zu Beginn einige Ausfälle kompensieren – dafür sind die Torjäger aus Südafrika wieder an Bord.

Von Nomita Selder

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Halle startet für die Gladbacher Hockeyherren nun mit einem Doppelspieltag die Rückrunde der Feldsaison in der 2. Bundesliga. Am Samstag um 14 Uhr treten die Zweitplatzierten beim DHC Hannover an, ehe tags darauf um 12 Uhr das Spiel beim THK Rissen folgt.

So lief die Hinrunde:

Nach acht Siegen aus elf Partien ist der Gladbacher HTC in der 2. Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter und Aufstiegsfavorit Crefelder HTC. Allerdings beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer und Bundesligaabsteiger bereits sechs Punkte und elf Tore. Der GHTC glänzte in der Hinrunde vor allem mit der ligabesten Offensive, die 40 Treffer erzielte – 19 davon gingen auf das Konto des südafrikanischen Brüderpaares, Dayaan und Mustaphaa Cassiem. Demgegenüber steht allerdings eine eher wacklige Defensive mit bereits 22 Gegentoren, sodass in den direkten Duellen mit den anderen Aufstiegskandidaten aus Neuss, Großflottbek und Krefeld nur ein Punkt errungen werden konnte. „Es war eine erfreuliche Hinrunde, nur im Vergleich mit den Topteams haben wir teils unglücklich Punkte liegen lassen“, sagt Trainer Jan Klatt.

INFO Die Rückrunde des GHTC in der 2. Bundesliga DHC Hannover (A) 23.04 14 Uhr THK Rissen (A) 24.04 12 Uhr Großflottbek (H) 30.04 13 Uhr BW Köln (A) 07.05 16.30 Uhr SW Köln (A) 08.05 13 Uhr Hamburg (H) 15.05, 12.30 Uhr SW Neuss (H) 21.05,12.30 Uhr Crefelder HTC (H) 22.05, 11 Uhr DSD Düss. (H) 29.05,12.30 Uhr Bonner THV (A) 11.06 11 Uhr Marienburg (H) 12.06,14 Uhr

Personal für die Rückrunde:

Gerade zum Rückrundenstart steht Trainer Klatt vor einigen Herausforderungen: Mit Jens Blüthner und Clemens Marcus sind gleich zwei Torhüter aufgrund einer Coronainfektion aktuell nicht einsatzbereit, bei Jens Blüthner besteht aber die Hoffnung, dass er sich rechtzeitig zum Wochenende freitesten kann. Co-Kapitän Robin Kremers und der zuletzt in der Halle stark aufspielende Elias Trueson sind verletzungsbedingt angeschlagen, sodass einige der Neulinge aus der Jugend Chancen auf Einsatzminuten bekommen. Das gilt insbesondere für den erst 16-jährige Valentin Mellinghoff, der in der Vorbereitung überzeugen konnte. Neben ihm rücken mit Leonard Carl Steimel, Anton Bauch und Jonas Röder drei weitere Eigengewächse in den Herrenkader der Gladbacher auf. Dafür kehren mit Mustaphaa und Dayaan Cassiem die besten Torschützen der Hinrunde pünktlich zum Rückrundenstart ins Team zurück, hinzu kommt ihr südafrikanischer Landsmann Nic White. Verzichten muss der Gladbacher HTC hingegen auf Melrick Maddocks.

So lief die Vorbereitung:

Der GHTC absolvierte unter anderem ein Testspiel gegen Venlo (2:2) und trat bei einem Turnier gegen BW Köln, DSD Düsseldorf und Bonn an, welches man trotz geschwächtem Kader mit zwei Siegen und zwei Remis gewann. Trainer Klatt war dennoch nicht ganz zufrieden – zumal die Mannschaft aufgrund der Ausfälle nie in Bestbesetzung antreten konnte. „Zu Beginn der Vorbereitung waren das Spielerische und die Ergebnisse noch schleppend, doch zuletzt war eine Steigerung zu erkennen. Bis zum Ligastart müssen wir noch etwas zulegen“, sagt Klatt.

Ziel für die Rückrunde:

Der Trainer sieht den Spitzenreiter Crefelder HTC als klaren Favoriten für den Aufstieg. Das Ziel für seine Mannschaft: „Wir werden natürlich alles tun, um den Aufstiegskampf möglichst lange offen zu halten“, sagt Klatt weiter.