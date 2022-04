Fußball : SV Sonsbeck will nicht erster Punktelieferant des RSV Praest sein

SV Sonsbeck will nicht erster Punktelieferant des RSV Praest sein

Sonsbeck Der Tabellenführer der Fußball-Landesliga trifft am Sonntag auf das immer noch sieglose Schlusslicht. Der Aufstieg kann derweil noch nicht perfekt gemacht werden.

Am vergangenen Sonntag hat der SV Sonsbeck im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga mit dem 2:0-Erfolg bei BW Dingden ein Ausrufezeichen gesetzt und einen einen großen Schritt Richtung Oberliga-Aufstieg vollzogen. Vor knapp 400 Zuschauern dominierte der SVS den ärgsten Verfolger nach Belieben. Am morgigen Sonntag steht das nächste Duell für das Team von Trainer Heinrich Losing an – das allerdings nur auf dem Papier eine leichte Aufgabe ist: Der Tabellenletzte RSV Praest wird im Willy-Lemkens-Sportpark zu Gast sein.