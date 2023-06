Vor dem Saisonstart in der ELF Dieses Geschenk will sich Rhein-Fire-Spieler Kwofie selber machen

Doch als er sich dem Erwachsenenbereich näherte, trennten sich die Wege. „Ich hatte zwei Angebote für Stipendien an US-Universitäten und wollte noch eine Vorstellungstour an anderen Colleges machen“, verrät der Passempfänger. „Doch Corona hat meine College-Tour ausgebremst.“ Als die ELF gegründet wurde, war ihm sofort klar, dass er da mitspielen wollte. „Im Rheinland gab es aber zunächst nur ein Team in Köln. Aber für Köln spielen, das geht doch nicht“, macht Kwofie klar. „Ich musste eben ein Jahr warten, bis Rhein Fire wiederbelebt wurde.“ Und mit diesem Team soll es in dieser Saison bis ins Finale gehen. „Wir haben uns im Vergleich zur Premierensaison in allen Bereichen verbessert“, urteilt Kwofie. „Es fängt an bei der Trainingsbetreuung mit der Versorgung mit Obst und Getränken, geht weiter im Trainerteam und dann auch in der Mannschaft. Das Finale zu erreichen, ist realistisch.“ Den Weg dahin will er am liebsten mit einem gefangenen Touchdown-Pass im Spiel gegen die Galaxy beginnen.