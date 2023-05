„Das ist Football“ Als Rhein Fire Frankfurt Galaxy in letzter Sekunde schlug

Mit erhobenem Daumen und einem schelmischen Lächeln auf den Lippen blickte Head Coach Jim Tomsula triumphierend auf die Tribüne der Schauinslandreisen-Arena in Duisburg, während um ihn herum alle Dämme brachen. Spieler, Trainer, Staff - alle rannten sie aufs Feld und wussten gar nicht so recht, wohin mit ihren Emotionen. Die 12.000 Fans brachten das Stadion zum beben. Rhein Fire hatte gerade gegen die Frankfurt Galaxy ein episches Comeback hingelegt und in letzter Sekunde noch gewonnen. Doch der Head Coach blieb ganz entspannt, wie schon zuvor, als das Spiel noch lief - und so, als wäre ihm ohnehin die ganze Zeit klar gewesen, dass es so kommen würde.