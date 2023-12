Wichtiger Baustein der Offensive Line Breidenbach hängt bei Rhein Fire noch ein Jahr dran

Doch Clark muss sich keine allzu großen Sorgen machen, so lange Breidenbach da steht. Denn er beschützt seinen Quarterback auf einem enorm hohen Niveau, ist in der European League of Football (ELF) vielleicht der beste Spieler seiner Position. Sowohl 2022 als auch 2023 wurde er ins All-Star-Team der ELF berufen. „Es ist Zeit für die dritte Saison mit Rhein Fire und ich kann es kaum erwarten, wieder vor den besten Fans in Europa zu spielen“, wird Breidenbach in einem Post, den Rhein Fire auf seinen Instagram-Account veröffentlicht hat, zitiert.