European League of Football Rhein Fire gibt Endspiel als Saisonziel aus

Rhein Fire geht mit viel Mut und Selbstbewusstsein in die zweite Saison der European League of Football (ELF). In der vergangenen Saison hatten die Macher nur schwer einschätzen können, wo sie stehen. Vor der anstehenden zweiten Spielzeit streben sie das Finale an. Das Endspiel wird am 24. September in der Duisburger Arena ausgetragen – und für alle Beteiligten bei Fire ist klar: „Rhein Fire muss in diesem Endspiel stehen.“ Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Verein versucht, sich in allen Bereichen weiter zu verbessern.